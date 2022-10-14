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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Самая большая коллекция фарфора и создание музея в Киеве во время войны. Интервью Гордона с журналистом и коллекционером Александром Швецом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским журналистом, главным редактором газеты и интернет-издания "Факты" Александром Швецом.

Швец провел экскурсию для основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона по своему музею фарфора. Журналист говорил о том, почему так и не смог открыть музей, когда начал собирать фарфор, как покупал экспонаты на международных аукционах, о технологии и заводах, которые производят фарфор, об испанском, немецком и украинском фарфоре, об истории и людях, которые подарили некоторые экспонаты, а также рассказал о статуэтке петуха из Бородянки и немецкой фарфоровой работе из дома в Стоянке, которые уцелели после попадания снарядов в дом.

Швец показал сляб оникса, которому около 5 тыс. лет, и самые ценные фарфоровые статуэтки в своей коллекции. "Я езжу на машине 2010 года, она меня устраивает. А стоимость работ в каждом из четырех залов – от пяти до 12 новых машин", – подчеркнул Швец.

Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Биробиджане, на Дальнем Востоке России. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Работал в газете "Вечерний Киев". Как главный редактор возглавлял газеты "Киевские ведомости", "Всеукраинские ведомости", "События и люди", а с августа 1997 года является главным редактором газеты "Факты".

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Украина, аукцион, история, журналисты, Александр Швец, музей, интервью, фарфор, Бородянка
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