Шизофреник Путин, героизм Ахметова, вторжение в Европу, месть Польше. Интервью Гордона с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темою интервью стало нападение России на Украину.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шустер рассказал, как он узнал о начале войны, считает ли он президента РФ Владимира Путина военным преступником, что во время войны его поразило больше всего в украинцах и европейцах, может ли, по его мнению, Путин начать бомбить страны Балтии и Польшу, о том, как самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов повел себя во время войны, а также о том, как и чем может закончиться война.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслируется в эфире канала "Украина".