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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Столкновение России и США, истерика Медведева, Си Цзиньпин едет в Москву, наступление ВСУ. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили об:

  • ордере Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и реакции на это событие заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева; 
  • том, когда и где могут арестовать Путина;
  • визите главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его встрече с Путиным;
  • том, чем закончится атака российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над международными водами в Черном море;
  • украинских санкциях против компаний и частных лиц Ирана и Сирии, в том числе против президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада;
  • контрнаступлении, поставках вооружения для Украины и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Китай, оружие, война, Си Цзиньпин, КНР, трансляция, война России против Украины
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