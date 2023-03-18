Столкновение России и США, истерика Медведева, Си Цзиньпин едет в Москву, наступление ВСУ. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили об:

ордере Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и реакции на это событие заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева;

том, когда и где могут арестовать Путина;

визите главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его встрече с Путиным;

том, чем закончится атака российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над международными водами в Черном море;

украинских санкциях против компаний и частных лиц Ирана и Сирии, в том числе против президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада ;

; контрнаступлении, поставках вооружения для Украины и многом другом .

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.