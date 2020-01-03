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Видео: hromadske.ua / Facebook

В Киеве проводят следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. Трансляция

2 января в Киеве проводят следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В нем принимает участие подозреваемая медик и волонтер Юлия Кузьменко. Еще один подозреваемый – военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко – отказался от участия в эксперименте из-за отсутствия адвоката. Трансляцию ведет "Громадське" в Facebook.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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2 января адвокат Кузьменко Владислав Добош заявлял о нарушении при проведении следственного эксперимента.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
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