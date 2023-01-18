Военный переворот в бункере Путина, Запад даст Украине все, мобилизация. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский говорил о:

ситуации на фронте и о том, готовится ли Россия к большому наступлению;

мобилизации в России и о том, почему она неэффективна в нынешней ситуации;

предоставлении Украине западной военной помощи и о том, какое влияние на это оказал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон;

переговорах с Россией и позиции Запада, чем должна закончиться война России против Украина;

перестановках в военному руководстве России и о том, насколько сильно влияние на президента России Владимира Путина собственника частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина;

когда закончится война и какое будущее ждет Россию и Путина.

"Путину – капут. Но это мелочь. Главное – это геополитические изменения, которые последуют за этим", – сказал во время интервью Пионтковский.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.