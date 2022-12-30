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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Сейчас международные позиции Украины очень тверды. На карте появилась новая великая держава

 
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Пионтковский: Ведущими странами-победительницами, безусловно, будут Украина и Великобритания
Пионтковский: Ведущими странами-победительницами, безусловно, будут Украина и Великобритания
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Успешное противостояние российской агрессии позволило Украине существенно укрепить свои международные позиции. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Авторитетнейший международный аналитик [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер очень грамотно сформулировал основное событие 2022 года: на карте мира появилась новая великая держава, держава-победительница в четвертой мировой войне. Ведущими странами-победительницами, безусловно, будут Украина, Великобритания (вспомним выдающуюся роль [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона в борьбе, которая шла в Соединенных Штатах). В администрации [президента США Джо] Байдена две точки зрения все время соперничают: победа Украины и не дать Украине проиграть. Победила все-таки первая. Сейчас это написано во всех программных документах. И в этом большая заслуга Бориса Джонсона", – подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что в Великобритании не было "ни малейших колебаний" по поводу поддержки Украины в войне против России.

"Там менялись премьеры трижды – и ничего. Беззаветная поддержка у них. Потому что они чувствовали свою историческую молодость. Украина-2022 для них – Британия-1940, сражающаяся один на один с [лидером нацисткой Германии Адольфом] Гитлером. Бескомпромиссно... Сейчас вы получили еще одного такого союзника – Германию. Весь политический класс Германии признал свою ответственность за годы политики "Путин ферштейн". И [президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер прямо сказал: мы почти породили это чудовище своей политикой. Это тот самый Штайнмайер, имя которого стало нарицательным в Украине. "Формула Штайнмайера" – квинтэссенция пресмыкательства перед агрессором. Так что сейчас международные позиции Украины очень тверды. На карте появилась новая великая держава", – резюмировал Пионтковский.

Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Великобритания, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, война России против Украины, формула Штайнмайера
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