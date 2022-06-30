Встречи с Путиным, даст ли Израиль оружие Украине, Россия – дикая орда, героизм Украины. Интервью Гордона со Щаранским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Щаранский говорил о войне России против Украины. Он рассказал о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, чем российский национализм, по его мнению, отличается от украинского, о примере, который сегодня украинцы дают всему миру, о позиции Израиля по поводу этой войны и о том, почему израильские власти не хотят передать Украине оружие, а также о том, что станет победой в этой войне и что сможет остановить Путина.

"Украина еще никогда не была настолько в центре мировой истории и не учила мир бороться за свое право быть нацией", – сказал во время интервью Щаранский.

Щаранский родился в 1948 году в Украине, в Донецке (тогда назывался Сталино). Окончил Московский физико-технический институт (специальность – "прикладная математика"). После получения высшего образования работал во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти (ВНИИ).

В 1973 году подал документы на выезд в Израиль, но получил отказ. Тогда же был уволен из ВНИИ. К середине 1970-х стал активным участником эмиграционного движения евреев-отказников и одним из инициаторов создания Хельсинкской группы в Москве. Был помощником академика Андрея Сахарова. Активно участвовал в еврейском движении в СССР, демонстрациях и голодовках протеста.

В 1977 году был арестован по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации. Как утверждало обвинение, Щаранский действовал по заданию иностранных разведывательных служб. В 1978 году был осужден на 13 лет лишения свободы. В заключении не раз попадал в штрафной изолятор, объявлял голодовки, десятки раз подвергался принудительному кормлению. В 1986 году был освобожден в рамках обмена, после чего эмигрировал в Израиль.

В 1995 году основал и возглавил партию "Исраэль ба-Алия", защищающую интересы репатриантов из бывшего СССР.

Щаранский был депутатом израильского парламента. Занимал посты министра промышленности и торговли (1996–1999), главы МВД (1999–2000), министра строительства (2001–2003), министра по делам Иерусалима (2003–2005). В 2009–2018 годах был председателя исполнительного комитета Еврейского агентства.

В 2006 году тогдашний президент США Джордж Буш наградил Щаранского Президентской медалью Свободы, являющейся наивысшей гражданской наградой Америки.