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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

ВСУ в Донецке, Луганске и Крыму, сумасшествие Путина, обвинения Кадырова, конец войны. Интервью Гордона с Латыниной. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Главной темой программы стала война России против Украины и то, как и когда она может закончиться. 

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Латынина говорила о:

  • ситуации на фронте и состоянии российской армии;
  • мобилизации в РФ и ее последствиях;
  • контрнаступлении украинской армии;
  • возможности применения Путиным ядерного оружия; 
  • отношениях Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым; 
  • российском бизнесмене Евгении Пригожине, который связан с частной военной компанией "Вагнер" и вербует наемников на войну с Украиной;
  • возвращении Луганска, Донецка и Крыма под контроль Украины и когда это может произойти;
  • подрыве газопроводов "Северный поток" и кто за этим стоит;
  • переговорах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Степень бардака в российской армии не представлял себе никто, – сказала во время интервью журналистка. – Харьковская область и Лиман – только начало. Мобилизованные Путиным не исправят ситуацию". 

Латынина родилась в 1966 году в Москве. Ее отец – поэт и прозаик Леонид Латынин, мать – литературный критик Алла Латынина. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Кандидат филологических наук.

В журналистике Латынина с начала 1990-х. В разные годы работала в изданиях "Сегодня", "Известия", "Эксперт", "Ежедневный журнал", "Совершенно секретно", "Газета.Ru", вела программы на НТВ, ОРТ, ТВС.

С 2001 года работает обозревателем "Новой газеты" (после нападения РФ на Украину издание приостановило работу в России, а покинувшие страну журналисты основали новое – "Новая газета. Европа", Латынина продолжает с ним сотрудничать).

С 2003 года на "Эхе Москвы" выходила программа Латыниной "Код доступа", но после закрытия радиостанции в марте 2022 года журналистка продолжила выпускать передачу на своем YouTube-канале (сейчас на нем 620 тыс. подписчиков).  

Латынина выступает в СМИ как политический комментатор, часто – с критикой руководства РФ. В 2017 году дом Латыниной в России облили "веществом с тошнотворным запахом", а ее автомобиль сожгли. После этого журналистка с родителями уехала из РФ. Она не называет страну, в которой сейчас живет.

В 2022 году российские власти внесли Латынину в список "иностранных агентов". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донецк, Крым, Украина, Луганск, ядерное оружие, Рамзан Кадыров, мобилизация, Юлия Латынина, армия РФ, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин
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