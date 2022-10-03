ВСУ в Донецке, Луганске и Крыму, сумасшествие Путина, обвинения Кадырова, конец войны. Интервью Гордона с Латыниной. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой программы стала война России против Украины и то, как и когда она может закончиться.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Латынина говорила о:

ситуации на фронте и состоянии российской армии;

мобилизации в РФ и ее последствиях;

контрнаступлении украинской армии;

возможности применения Путиным ядерного оружия;

отношениях Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым;

российском бизнесмене Евгении Пригожине, который связан с частной военной компанией "Вагнер" и вербует наемников на войну с Украиной;

возвращении Луганска, Донецка и Крыма под контроль Украины и когда это может произойти;

подрыве газопроводов "Северный поток" и кто за этим стоит;

переговорах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Степень бардака в российской армии не представлял себе никто, – сказала во время интервью журналистка. – Харьковская область и Лиман – только начало. Мобилизованные Путиным не исправят ситуацию".

Латынина родилась в 1966 году в Москве. Ее отец – поэт и прозаик Леонид Латынин, мать – литературный критик Алла Латынина. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Кандидат филологических наук.

В журналистике Латынина с начала 1990-х. В разные годы работала в изданиях "Сегодня", "Известия", "Эксперт", "Ежедневный журнал", "Совершенно секретно", "Газета.Ru", вела программы на НТВ, ОРТ, ТВС.

С 2001 года работает обозревателем "Новой газеты" (после нападения РФ на Украину издание приостановило работу в России, а покинувшие страну журналисты основали новое – "Новая газета. Европа", Латынина продолжает с ним сотрудничать).

С 2003 года на "Эхе Москвы" выходила программа Латыниной "Код доступа", но после закрытия радиостанции в марте 2022 года журналистка продолжила выпускать передачу на своем YouTube-канале (сейчас на нем 620 тыс. подписчиков).

Латынина выступает в СМИ как политический комментатор, часто – с критикой руководства РФ. В 2017 году дом Латыниной в России облили "веществом с тошнотворным запахом", а ее автомобиль сожгли. После этого журналистка с родителями уехала из РФ. Она не называет страну, в которой сейчас живет.

В 2022 году российские власти внесли Латынину в список "иностранных агентов".