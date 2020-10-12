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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Здоровье Кернеса, крушение Ан-26, Зеленский, Аваков. Интервью Гордона с главой Харьковской ОГА Кучером. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с председателем Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером. Программу записали 8 октября. Во время интервью Кучер говорил о своей семье и спортивном прошлом, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским, об отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области и ситуации с коронавирусом в регионе.

 
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Кучер родился в 1985 году в Херсонской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (специальность – физическое воспитание) и Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение). В детстве и юности профессионально занимался легкой атлетикой, является призером и победителем всеукраинских и международных соревнований.

Работал в прокуратуре Киевского района Харькова, в Дзержинском районном суде Харькова (секретарем  судебного заседания, помощником судьи). В 2011–2019 годах занимался индивидуальной адвокатской деятельностью.

В 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". В том же году президент назначил его председателем Харьковской ОГА. 

На местных выборах 2020 года баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа"

Теги: Дмитрий Гордон, Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, Алексей Кучер
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