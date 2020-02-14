Камалии вернули украденный телефон

Украинская певица Камалия рассказала, что получила обратно свой телефон, украденный в столичном торговом центре, но из него удалили все данные, в том числе ее фотографии.

Камалия: Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю Фото: kamaliyaofficial / Instagram

Украинская певица Камалия сообщила в Instagram, что ей вернули украденный телефон.

"Друзья, вернулся мой телефон! Я благодарна всем, кто помогал: Национальной полиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и "стимулировали" поиск. Некоторые писали в комментариях, мол, не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?! Но, к сожалению, из телефона удалили все данные. Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню святого Валентина, огромное спасибо!" – написала она.

Камалию обокрали 11 февраля в торговом центре Ocean Plaza в Киеве.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее супруг – бизнесмен Мохаммад Захур.

Будущая певица родилась 18 мая 1977 года на станции Степь Читинской области в Забайкалье. В 2004 году она получила звание заслуженной артистки Украины.