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Робби сыграет с Бейлом в ленте Расселла

Голливудская актриса Марго Робби вместе с Кристианом Бейлом сыграет в драме режиссера Дэвида О. Расселла.

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Какую именно роль исполнит Робби, пока неизсестно
Какую именно роль исполнит Робби, пока неизсестно
Фото: margotrobbieofficial / Instagram

Голливудская актриса Марго Робби исполнит одну из ролей в новой картине режиссера Дэвида О. Расселла. Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом также выступит сам режиссер.

Название картины пока не названа. Известно, что по жанру это будет драма. В картине также будет играть актер Кристиан Бейл. 

Производством ленты займется продакшн New Regency в рамках соглашения с 20th Century Studios. Продюсером будет Мэтью Будман.

На данный момент недавние фильмы с участием Марго Робби – "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин" и "Скандал". За роль в последнем актриса в 2020 году была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана", но этот приз вручилли Лоре Дерн ("Брачная история").

Теги: Марго Робби, Кристиан Бейл
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