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Боголюбов подал четыре иска, требуя вернуть ему долю в "ПриватБанке"

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов требует изъять из государственной собственности и передать ему более 33% акций финучреждения, которые принадлежали ему до национализации банка.

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Боголюбов добивается возвращения пакета акций "ПриватБанка"
Боголюбов добивается возвращения пакета акций "ПриватБанка"
Фото: depositphotos.com

Экс-совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию финучреждения. Об этом сообщает издание Finbalance, ссылаясь на материалы суда.

В частности, Боголюбов просит суд определить уставный капитал "ПриватБанка" в размере 21,26 млрд грн  (таким был уставный капитал банка до национализации), а также свою долю в нем в размере 33,2525%. В другом иске он требует истребовать из владения государства указанный пакет акций, а также обязать государственный "Укрэксимбанк" выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Боголюбов – бизнес-партнер Игоря Коломойского. Он занимает пятое место в рейтинге самых богатых украинцев, который составляют НВ и инвестиционная компания Dragon Capital. Его состояние эксперты оценивают в $1,376 млрд.

В 2017 году Боголюбов заявил, что у него есть четыре гражданства: Украины, Великобритании, Израиля и Кипра. Но в 2019 году он назвал себя подданным Великобритании. Боголюбов сказал, что из украинского гражданства вышел в 2017 году, а в 2019 году получил вид на жительство в Украине.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн.

Бывшие акционеры, бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что "ПриватБанк" ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.

Теги: Украина, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов, национализация, суд
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