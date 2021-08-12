"Даже ливень – против российских оккупантов". Кулеба прокомментировал визит Лаврова в Крым

Лавров принимает участие в молодежном форуме "Таврида" в Судаке. Организаторы из-за ливня не смогли провести для него экскурсию, сообщило в Telegram "Крыминформ".

"Лавров приехал на площадку арт-кластера "Таврида" под Судаком. Погода плохая, на улице ливень. Зато компания хорошая министру на пару часов гарантирована", – написали в посте.

"Даже ливень – против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде", – прокомментировал поездку Лаврова на полуостров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.