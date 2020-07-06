Экс-муж Поклонской баллотируется на пост "губернатора" Севастополя от партии племянника Путина

Бывший супруг так называемого прокурора Крыма и депутата Госдумы России Натальи Поклонской российский юрист Иван Соловьев решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы аннексированного Россией Севастополя. Об этом он сообщил 5 июля в Facebook.
По словам юриста, он откликнулся на предложение партии "Народ против коррупции", которую возглавил двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин.
"Это совсем не значит, что я стал оппозиционером. Просто считаю, что партийным назначенцам "руководящей и направляющей" сегодня необходима здоровая конкуренция. Почему Севастополь? Потому что знаю проблемы города не понаслышке. С 2014 года много раз бывал там: и по служебной необходимости, и на депутатских приемах, и по делам творческим. Вижу, что и как там происходит и развивается. Пожалуй, решающим фактором стала предвыборная ситуация в городе: зачистка избирательного поля и монополизация муниципального фильтра", – сообщил Соловьев.
Досрочные выборы так называемого губернатора Севастополя должны состояться 13 сентября. Предыдущий "глава" города Дмитрий Овсянников ушел в отставку 11 июля 2019 года, временно исполняющим обязанности "губернатора" был назначен представитель "Единой России" Михаил Развожаев.
5 июля стало известно, что двоюродного племянника президента РФ, бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя Романа Путина избрали председателем партии "Народ против коррупции" на пятилетний срок. Партия "Народ против коррупции" была зарегистрирована в 2013 году.