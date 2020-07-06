Экс-муж Поклонской баллотируется на пост "губернатора" Севастополя от партии племянника Путина

Экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев решил баллотироваться на пост "губернатора" аннексированного Россией Севастополя. Он выдвинется от партии "Народ против коррупции", которую возглавил двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин.

Соловьев заявил, что решил баллотироваться на пост "губернатора Севастополя, так как "знает проблемы города не понаслышке" Фото: Иван Соловьев / Facebook

Бывший супруг так называемого прокурора Крыма и депутата Госдумы России Натальи Поклонской российский юрист Иван Соловьев решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы аннексированного Россией Севастополя. Об этом он сообщил 5 июля в Facebook.

По словам юриста, он откликнулся на предложение партии "Народ против коррупции", которую возглавил двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин.

"Это совсем не значит, что я стал оппозиционером. Просто считаю, что партийным назначенцам "руководящей и направляющей" сегодня необходима здоровая конкуренция. Почему Севастополь? Потому что знаю проблемы города не понаслышке. С 2014 года много раз бывал там: и по служебной необходимости, и на депутатских приемах, и по делам творческим. Вижу, что и как там происходит и развивается. Пожалуй, решающим фактором стала предвыборная ситуация в городе: зачистка избирательного поля и монополизация муниципального фильтра", – сообщил Соловьев.

Досрочные выборы так называемого губернатора Севастополя должны состояться 13 сентября. Предыдущий "глава" города Дмитрий Овсянников ушел в отставку 11 июля 2019 года, временно исполняющим обязанности "губернатора" был назначен представитель "Единой России" Михаил Развожаев.

5 июля стало известно, что двоюродного племянника президента РФ, бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя Романа Путина избрали председателем партии "Народ против коррупции" на пятилетний срок. Партия "Народ против коррупции" была зарегистрирована в 2013 году.