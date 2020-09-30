Экс-посол США в Украине: Россия должна была подумать о водоснабжении до того, как захватила Крым

РФ вряд ли начнет военные действия на юге Украины из-за нехватки воды в Крыму, поскольку это может привести к новому раунду жестких санкций, считает американский дипломат Стивен Пайфер.

Россия сама виновата в дефиците питьевой воды в аннексированном Крыму. Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал бывший посол Соединенных Штатов в Украине Стивен Пайфер.

"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом прежде, чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", – подчеркнул экс-посол.

Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, считает дипломат. По его словам, протяженность Северо-Крымского канала от точки, где тот выходит из Днепра, до границы с Крымом составляет около 100 километров, и если бы РФ собиралась захватить канал и пустить по нему воду, ей бы пришлось контролировать его целиком.

"Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал Пайфер.

До российской аннексии Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

7 августа 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером. Назначенный Кремлем глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в "государственном терроризме" и попытке создать на полуострове масштабную гуманитарную катастрофу.