Еще одного крымского татарина этапировали в российское СИЗО

Оккупационные власти Крыма этапировали в российское СИЗО еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" – в Ростов-на-Дону отправили крымского татарина Зекирья Муратова.

Крымского татарина, политзаключенного Зекирью Муратова этапировали в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Об этом сообщила "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эмине Авамилеву.

Он был доставлен в СИЗО 28 декабря. Следующее заседание, где начнется рассмотрение уголовного дела по существу, назначено на 12 января в Южном окружном военном суде, рассказала защитница.

Муратова этапировали из Симферопольского СИЗО через город Армавир 18 декабря. Там он по видеоконференцсвязи принимал участие в слушании.

"Несмотря на возраст обвиняемого, а именно 63 года, а также инвалидность третьей группы, суд оставил его под стражей", – пишут правозащитники.

Массовые обыски в домах крымских татар в разных районах Крыма начались рано утром 7 июля. По данным движения "Крымская солидарность", на месте проведения следственных действий были сотрудники центра по противодействию экстремизму (центр "Э"), ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН.

Сразу после обысков российские правоохранители задержали Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Обыск также проходил у Дилявера Меметова, но самого Меметова дома не было. Муратова задержали в Алуште. Задержанных, по информации активистов, доставили в управление ФСБ в Симферополе.

Все задержанные обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).