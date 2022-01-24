Музеи оккупированного Крыма обжаловали передачу скифского золота Украине

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс. Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота, полностью отклонив апелляционную жалобу оккупационных "властей" Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.

Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщал, что Россия намерена обжаловать решение суда по скифскому золоту в Верховном суде Нидерландов.

В российском МИД заявляли, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов.