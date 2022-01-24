ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Музеи оккупированного Крыма обжаловали передачу скифского золота Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коллекция скифского золота должна вернуться в Украину
Коллекция скифского золота должна вернуться в Украину
Фото: EPA

Музеи временно оккупированного Российской Федерацией Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота. Об этом 24 января сообщает ТАСС.

"Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет", – сообщил руководитель ассоциации "Таврида" Александр Молохов.
Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи. 

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс. Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота, полностью отклонив апелляционную жалобу оккупационных "властей" Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов. 

Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщал, что Россия намерена обжаловать решение суда по скифскому золоту в Верховном суде Нидерландов. 

В российском МИД заявляли, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов.

Теги: Крым, Украина, Нидерланды, Амстердам, музеи, скифское золото, аннексия, апелляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отросли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отросли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (90051)
2
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (82072)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (43758)
4
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (41412)
5
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (36847)
6
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (35172)
7
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога (33192)
8
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски (32038)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS