Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту задержания в Симферополе 21 крымского татарина

"По факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного полуострова начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины", – говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что "на восьмом году оккупации полуострова такие задержания со стороны оккупационных властей РФ приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова".

21 жителя Крыма российские силовики задержали 25 октября возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе, где адвокаты по видео-конференц-связи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "Красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Перед задержанием присутствующим зачитали документ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемические нормы".