Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту задержания в Симферополе 21 крымского татарина

"По факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного полуострова начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины", – говорится в сообщении.
В прокуратуре считают, что "на восьмом году оккупации полуострова такие задержания со стороны оккупационных властей РФ приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова".
21 жителя Крыма российские силовики задержали 25 октября возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе, где адвокаты по видео-конференц-связи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "Красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Перед задержанием присутствующим зачитали документ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемические нормы".
Участников "Красногвардейской группы дела Хизб ут-Тахрир" задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов этого дела Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева – к 12 годам и Арсена Абхаирова – к 13.
Всех их обвиняют в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии "Хизб-ут Тахрир". В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. Защита и сами подсудимые называют процесс сфабрикованным. Обвинение мотивируется материалами прослушек, найденными у фигурантов дела книгами и показаниями скрытых свидетелей.
Нынешнее задержание активистов, поддерживающих участников "Красногвардейской группы дела Хизб ут-Тахрир", уже второе за этот месяц. 11 октября также были задержаны 20 человек.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.