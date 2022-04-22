"Суд" в оккупированном Крыму зачитал "приговор" для Джемилева за три "преступления"

"Дела" против Джемилева "суд" в Армянске рассматривал почти два года Фото: Мустафа Джемілєв / Twitter

"Судья" Венера Исроилова изучала материалы "следствия" в течение 22 месяцев и признала Джемилева виновным по трем статьям Уголовного кодекса страны-оккупанта. "Приговор" зачитывали четыре дня.

За якобы "незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия" Исроилова назначила наказание в виде одного года лишения свободы и 15 тыс. руб. (около 5 тыс. грн) штрафа и освободила Джемилева от наказания "в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности".

За якобы "небрежное хранение огнестрельного оружия" "судья" оштрафовала Джемилева на 20 тыс. руб. (около 6 тыс. грн) и освободила от наказания "в связи с истечением сроков давности".

За якобы "незаконное пересечение государственной границы России" Джемилева "приговорили" к двум годам лишения свободы условно и освободили "по амнистии в связи с 70-летием Победы".

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.

Во времена Советского Союза Джемилев 15 лет провел в местах лишения свободы за свою антисоветскую деятельность.