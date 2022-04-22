"Суд" в оккупированном Крыму зачитал "приговор" для Джемилева за три "преступления"

"Судья" Венера Исроилова изучала материалы "следствия" в течение 22 месяцев и признала Джемилева виновным по трем статьям Уголовного кодекса страны-оккупанта. "Приговор" зачитывали четыре дня.
За якобы "незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия" Исроилова назначила наказание в виде одного года лишения свободы и 15 тыс. руб. (около 5 тыс. грн) штрафа и освободила Джемилева от наказания "в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности".
За якобы "небрежное хранение огнестрельного оружия" "судья" оштрафовала Джемилева на 20 тыс. руб. (около 6 тыс. грн) и освободила от наказания "в связи с истечением сроков давности".
За якобы "незаконное пересечение государственной границы России" Джемилева "приговорили" к двум годам лишения свободы условно и освободили "по амнистии в связи с 70-летием Победы".
Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.
Во времена Советского Союза Джемилев 15 лет провел в местах лишения свободы за свою антисоветскую деятельность.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
В декабре 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в тюрьмах России и оккупированного Крыма находится 121 гражданин Украины, 86 из них – крымские татары.