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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в оккупированном Крыму зачитал "приговор" для Джемилева за три "преступления"

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"Дела" против Джемилева "суд" в Армянске рассматривал почти два года
"Дела" против Джемилева "суд" в Армянске рассматривал почти два года
Фото: Мустафа Джемілєв / Twitter

22 апреля подконтрольный российским оккупационным властям суд крымского города Армянск заочно зачитал "приговор" лидеру крымскотатарского народа, депутату Верховной Рады от "Европейской солидарности" Мустафе Джемилеву. Об этом информирует проект "Крым.Реалии".

"Судья" Венера Исроилова изучала материалы "следствия" в течение 22 месяцев и признала Джемилева виновным по трем статьям Уголовного кодекса страны-оккупанта. "Приговор" зачитывали четыре дня.

За якобы "незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия" Исроилова назначила наказание в виде одного года лишения свободы и 15 тыс. руб. (около 5 тыс. грн) штрафа и освободила Джемилева от наказания "в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности".

За якобы "небрежное хранение огнестрельного оружия" "судья" оштрафовала Джемилева на 20 тыс. руб. (около 6 тыс. грн) и освободила от наказания "в связи с истечением сроков давности".

За якобы "незаконное пересечение государственной границы России" Джемилева "приговорили" к двум годам лишения свободы условно и освободили "по амнистии в связи с 70-летием Победы".

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.

Во времена Советского Союза Джемилев 15 лет провел в местах лишения свободы за свою антисоветскую деятельность.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В декабре 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в тюрьмах России и оккупированного Крыма находится 121 гражданин Украины, 86 из них – крымские татары.

Теги: Россия, Крым, оружие, амнистия, Мустафа Джемилев, оккупация, крымские татары, Армянск, следствие, штраф, экстремизм, приговор, судья, суд, российские оккупанты
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