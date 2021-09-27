Украинский суд арестовал 12 российских самолетов и четыре судна из-за рейсов в оккупированный Крым

"По ходатайству прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров из/в закрытый пункт пропуска Симферополь-авиа", и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, таким образом, были средством/орудием совершения преступлений", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что авиакомпания из РФ использовала для незаконных полетов в Крым самолеты Boeing и Embraer. При этом не уточняется, о каком именно перевозчике идет речь.
"Не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины", – подчеркнули в ведомстве.
Всего аресты наложены на 236 воздушных и 55 морских судов, которые осуществляют регулярные пассажирские и другие перевозки на оккупированный украинский полуостров.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.
25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину. 29 сентября российское Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.
В Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивали, что переговоры о возобновлении авиасообщения невозможны, пока российские компании не прекратят полеты в Крым и не выплатят все штрафные санкции за эти незаконные перелеты.
В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.
По данным "Радіо Свобода", с 2018 года Госавиаслужба Украины зафиксировала 68 авиакомпаний, незаконно летавших в Крым. Это не только российские компании, в списке также три британские, одна сирийская и одна казахстанская авиакомпании.