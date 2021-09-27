Украинский суд арестовал 12 российских самолетов и четыре судна из-за рейсов в оккупированный Крым

По данным украинской прокуратуры, не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым Фото: depositphotos.com

"По ходатайству прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров из/в закрытый пункт пропуска Симферополь-авиа", и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, таким образом, были средством/орудием совершения преступлений", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что авиакомпания из РФ использовала для незаконных полетов в Крым самолеты Boeing и Embraer. При этом не уточняется, о каком именно перевозчике идет речь.

"Не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Всего аресты наложены на 236 воздушных и 55 морских судов, которые осуществляют регулярные пассажирские и другие перевозки на оккупированный украинский полуостров.