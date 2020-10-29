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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Николаеве отремонтировали поврежденный российскими оккупантами катер "Бердянск"

Ремонт катера "Бердянск", который российские оккупанты обстреляли в керченском проливе в 2018 году, "Николаевский судостроительный завод" завершил досрочно.

Катер "Бердянск" был пробит снарядом, выпущенным с российского вертолета
Катер "Бердянск" был пробит снарядом, выпущенным с российского вертолета
Фото: Andrzej Davydov / Facebook

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", входящее в государственный концерн "Укроборонпром", досрочно завершило ремонт малого бронированного катера "Бердянск" Военно-морских сил ВСУ. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба госконцерна.

В ходе ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера. Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые "Бердянск" получил два года назад во время российской агрессии в Керченском проливе.

"Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко", – сообщил директор "Николаевского судостроительного завода" Валерий Калашников.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены.

25 ноября Зеленский сообщил, что Украина формирует списки пропавшего оборудования и передаст их РФ. "Она обязательно нам это вернет", – утверждал президент.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский сообщал, что катер "Бердянск" был пробит снарядом, выпущенным с российского вертолета.

Теги: Россия, Украина, Керченский пролив, Бердянск, Азовское море, ремонт, ВСУ, корабли, Николаевский судостроительный завод
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