В оккупированном Севастополе приостановили работу морского транспорта

В Севастополе не работает пассажирский морской транспорт Фото: depositphotos.com

На конечных остановках – пл. Захарова и пл. Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, говорится в сообщении.

О причинах закрытия движения в российском ведомстве не сообщили.

Ранее об остановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось 27 июля, когда на город обрушились ливни с градом и сильным ветром. 1 августа штормовых предупреждений в городе не было.

Минобороны РФ утром 1 августа заявило, что украинские беспилотные катера минувшей ночью якобы атаковали корабли Черноморского флота страны-агрессора.