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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Севастополе приостановили работу морского транспорта

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В Севастополе не работает пассажирский морской транспорт
В Севастополе не работает пассажирский морской транспорт
Фото: depositphotos.com

В Севастополе утром 1 августа приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на оккупационную "дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

На конечных остановках – пл. Захарова и пл. Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, говорится в сообщении.

О причинах закрытия движения в российском ведомстве не сообщили.

Ранее об остановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось 27 июля, когда на город обрушились ливни с градом и сильным ветром. 1 августа штормовых предупреждений в городе не было.

Минобороны РФ утром 1 августа заявило, что украинские беспилотные катера минувшей ночью якобы атаковали корабли Черноморского флота страны-агрессора.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.

Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: транспорт, Крым, Севастополь, российские оккупанты
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