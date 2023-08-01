В оккупированном Севастополе приостановили работу морского транспорта

На конечных остановках – пл. Захарова и пл. Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, говорится в сообщении.
О причинах закрытия движения в российском ведомстве не сообщили.
Ранее об остановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось 27 июля, когда на город обрушились ливни с градом и сильным ветром. 1 августа штормовых предупреждений в городе не было.
Минобороны РФ утром 1 августа заявило, что украинские беспилотные катера минувшей ночью якобы атаковали корабли Черноморского флота страны-агрессора.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.
Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.