Великобритания готовит украинский спецназ для деоккупации Крыма до Рождества – СМИ

Отмечается, что спецназовцы сформируют острие атаки во время освобождения Крымского полуострова до Рождества 25 декабря.

По данным издания, украинская операция будет включать нанесение ударов с воздуха, суши и моря, при этом спецназовцы будут использовать технику для подрыва и парализации войск российских оккупантов. При деоккупации Крыма будут применяться ракеты дальнего радиуса действия, добавило Daily Express.

Операция по его освобождению Крыма будет представлять собой "многократные удары по российским силам", указал один из высокопоставленных британских военных источников.

Министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью, опубликованном 27 июля, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, соединяющему его с РФ.

На следующий день, 28 июля, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро войдут в Крым.

29 июля украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом.