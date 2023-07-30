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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания готовит украинский спецназ для деоккупации Крыма до Рождества – СМИ

Спецназовцы сформируют острие атаки сил обороны Украины во время освобождения Крымского полуострова, отметили СМИ
Спецназовцы сформируют острие атаки сил обороны Украины во время освобождения Крымского полуострова, отметили СМИ
Фото: Ministry of Defence / Twitter

Британские военные готовят элитную украинскую бригаду спецназа ВСУ, численностью более 2 тыс. человек. Об этом 30 июля написало Daily Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что спецназовцы сформируют острие атаки во время освобождения Крымского полуострова до Рождества 25 декабря.

По данным издания, украинская операция будет включать нанесение ударов с воздуха, суши и моря, при этом спецназовцы будут использовать технику для подрыва и парализации войск российских оккупантов. При деоккупации Крыма будут применяться ракеты дальнего радиуса действия, добавило Daily Express.

Операция по его освобождению Крыма будет представлять собой "многократные удары по российским силам", указал один из высокопоставленных британских военных источников.

Министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью, опубликованном 27 июля, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, соединяющему его с РФ.

На следующий день, 28 июля, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро войдут в Крым.

29 июля украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

В декабре Буданов говорил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал в интервью, опубликованном 14 июля, что Украина деоккупирует полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Залужный подчеркнул, что "как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю". "Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Рождество, спецназ, ВСУ, война России против Украины, ракеты, деоккупация
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