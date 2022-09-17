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КУЛЬТУРА

Андрухович ответил на критику из-за разговора с российским писателем Шишкиным о войне РФ против Украины

Андрухович: Шишкин не идеален. Однако на общем фоне "хороших русских" он отличается в сторону несколько лучше "хорошего"
Андрухович: Шишкин – не идеален. Однако на общем фоне "хороших русских" он отличается в сторону несколько лучше "хорошего"
Фото: zbruc.eu

8 сентября украинский писатель Юрий Андрухович в рамках фестиваля Bjørnsonfestivalen в Норвегии провел разговор о войне РФ против Украины с российским писателем Михаилом Шишкиным. Это следует из программы мероприятия, опубликованной на сайте фестиваля.

В анонсе подчеркивается, что Шишкин покинул Россию более 20 лет назад и продолжает "оппозицию режиму в Москве из Швейцарии". 

Анонс разговора двух писателей разместили также в Instagram Украинского института книги. Под постом – более 270 комментариев, многие пользователи критикуют Андруховича за решение пообщаться с Шишкиным. 

"Если это не будет сражение на ножах в клетке с лестницей, то я не знаю, зачем", – отметил bstrilchyk. 

its_rainy_sunday выразила сомнение, что российский писатель может сказать что-то конструктивное. "Как по мне, пока их войска нас убивают – никаких дискуссий и разговоров с ними", – подчеркнула пользователь. 

Украинская писательница Татьяна Малярчук в своем Facebook высказала мнение, что нет категорического ответа на вопрос, выступать украинцам с российскими дисидентами за границей, или нет. Она назвала "провокацией" пост института книги. 

"Андрухович хорошо понимает и чувствует внешний контекст, у него огромный опыт. Обвинять его в госизмене или желании обогатиться на одном выступе смешно", – заявила она, отметив, что "на культурном фронте тоже бывают поражения". 

https://www.facebook.com/tania.malyarchuk/posts/pfbid02V84wNWkMqj61W7ys2zUq1DN9iEp2KpcUCCWCELUX9Pdz4jb7ZnK6MNZjz7dZhvS2l

Администраторы страницы украинских писателей – братьев Дмитрия и Виталия Капрановых – считают, что Андрухович "вступил в дерьмо". 

"Так бывает, когда не смотришь под ноги или когда не отличаешь, где дерьмо. Здесь мы имеем следствие постоянного пребывания за границей, когда смещаются ориентиры и начинаешь путать берега. Все пройдет, но запах останется", – отметили в посте. 

https://www.facebook.com/BratyKapranovy/posts/pfbid02HVNJyCMcXyA5PhvYE5CtAZDfQ3UeoVqipXaeop4aLbpxZF4s7syeDmT2jBDC6hGVl

16 сентября Андрухович выпустил на сайте "Збруч" колонку "Завихрення", в которой объяснил свою позицию.

"Шишкин – не идеален, как правильно оценила его Таня Малярчук. Однако на общем фоне "хороших русских" он отличается в сторону несколько лучше "хорошего". За каких-то 15 лет нашего не очень близкого, но вежливого знакомства я, бывало, несколько раз участвовал в совместных с ним событиях если не где-то в его Швейцарии, то в Германии. Ни разу это не было о "братских народах" или "дружбе литератур". И ни разу – что, по моему мнению, важно – это не были выступления на русском: только на немецком или английском", – заявил он.

По словам писателя, он сомневался, когда получил предложение относительно диалога с Шишкиным. 

"Норвежские организаторы из Молде, когда я объяснял некоторые свои колебания по поводу их предложения с Шишкином, писали мне: "Вас слишком долго замалчивали – десятилетиями, если не веками, ваш голос не хотели слышать. Теперь же, когда все хотят услышать ваш голос, вы сами себе его отнимаете. Если это бойкот, то самих себя". Так мне писали организаторы – а были ли они правы, определяйтесь самостоятельно и кто как может", – добавил Андрухович, подчеркнув, что поехал в Норвегию не ради встречи с российским писателем, а ради своей книги "Московиада", изданной на норвежском. 

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о вторжении РФ Украину. До этого, в 2014 году, Россия оккупировала Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: литература, Норвегия, Юрий Андрухович, фестиваль
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