Андрухович: Мне очень трудно представить ситуацию, если бы мне пришлось родиться белорусом

Андрухович: Я благодарен судьбе, что Украина так далеко от этого стандарта, в котором находится Беларусь Фото: EPA

"Мне очень трудно представить ситуацию, если бы мне пришлось родиться белорусом и жить в сегодняшней Беларуси. Я благодарен судьбе, что Украина так далеко от этого стандарта, в котором находится Беларусь, – несвобода давит на них в течение почти 30 лет. Я не знаю, что делал бы! Наверное, эмигрировал", – сказал писатель.

Он отметил, что свободу по-настоящему ценят только тогда, когда теряют.

"Мы были очень близки к этому во время Майдана. Когда казалось, что все висит на волоске, остались считанные часы – все догорает, занавес от дыма из сожженных шин развеивается, и осталась какая-то горстка людей, готовых за это умереть. Вот тогда было ощущение очень-очень близкой потери, однако она, слава богу, не случилась", – заявил Андрухович.