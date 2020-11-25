Директор музея Революции достоинства объяснил, почему не начали строительство мемориала

Директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей Революции достоинства в течении двух лет информировал органы власти о невозможности строительства мемориального комплекса Героев Небесной сотни.

Музей Революции достоинства два года обращался в органы власти, в том числе к президенту Украины, чтобы строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни стартовало. Об этом 25 ноября заявил директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"С конца 2018-го по 2020 год мы направили 35 писем в органы власти и 24 – в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований. Это говорит о том, что музей открыто информировал об этой патовой ситуации невозможности строительства и ставил вопрос средств и всего остального. И неоднократно предупреждал в письмах о возможном нанесении ущерба со стороны Генпрокуратуры", – заявил Пошивайло.

По его словам, причина того, что мемориал еще не построен, – арест земельных участков по ходатайству Генпрокуратуры и промедление с проведением следственных действий.

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск, 19 ноября сообщили сотрудники музея.

19 ноября в Офисе президента Украины заявили, что обеспокоены обысками в музее Революции достоинства накануне годовщины начала Евромайдана.

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер сообщил, что в декабре 2018 года для реконструкции и строительства музея Революции достоинства перечислили залог 111 млн грн. Срок строительства закончился в августе 2019 года, строительные работы так и не начали.

9 февраля 2017 года Киевсовет сообщал, что выделил землю под музей Революции достоинства на аллее Героев Небесной сотни.

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.