Хранит память об одном из самых коварных врагов Украины. Союз писателей требует закрыть музей Булгакова в Киеве

Там считают, что "после ужаса смертей и разрушений, который совершает Россия в Украине", в центра Киева не должен работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость.

"Булгаков, по сути, является одним из предтечей пресловутого "русского мира", и это ярко отражено в его опасных книгах, где он воспел и возвеличил не только царя и монархию, но и бесчеловечную жестокость, присущую русским и основную черту русской нации. Его пренебрежительное тщеславное отношение к Украине вызывает только искренний гнев и чувство отвращения", – говорится в заявлении.

Авторы заявления обращают внимание не то, что именно теперь украинцы выдвигают очень высокие требования к культуре, потому что людям, пострадавшим от войны и оккупации, совершенно не безразлично, какого художника чтят и за какие заслуги.

"Между тем функционирование музея Булгакова в наше время доказывает обратное: государство удерживает и занимается заведением, которое хранит память об одном из самых коварных врагов Украины", – пишут в НСПУ.

Союз писателей требует закрыть музей писателя, а все экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.

Вместо него предлагают обустроить музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года. Его заслуги, по мнению НСПУ, "очень весомы не только для Украины, но и для всего мира".

14 августа стало известно, что с фасада Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на бульваре Шевченко сняли мемориальную доску Михаилу Булгакову, об этом сообщил проект "Декоммунизация. Украина".