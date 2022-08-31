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Хранит память об одном из самых коварных врагов Украины. Союз писателей требует закрыть музей Булгакова в Киеве

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Союз писателей предлагает закрыть музей, а все экспонаты передать в архивное хранение
Союз писателей предлагает закрыть музей, а все экспонаты передать в архивное хранение
Фото: Bulgakov museum in Kyiv / Facebook

Писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, поэтому работа музея литератора в Киеве на Андреевском спуске должна быть прекращена. Такое заявление 30 августа опубликовал секретариат Национального союза писателей Украины (НСПУ).

Там считают, что "после ужаса смертей и разрушений, который совершает Россия в Украине", в центра Киева не должен работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость.

"Булгаков, по сути, является одним из предтечей пресловутого "русского мира", и это ярко отражено в его опасных книгах, где он воспел и возвеличил не только царя и монархию, но и бесчеловечную жестокость, присущую русским и основную черту русской нации. Его пренебрежительное тщеславное отношение к Украине вызывает только искренний гнев и чувство отвращения", – говорится в заявлении.

Авторы заявления обращают внимание не то, что именно теперь украинцы выдвигают очень высокие требования к культуре, потому что людям, пострадавшим от войны и оккупации, совершенно не безразлично, какого художника чтят и за какие заслуги.

"Между тем функционирование музея Булгакова в наше время доказывает обратное: государство удерживает и занимается заведением, которое хранит память об одном из самых коварных врагов Украины", – пишут в НСПУ.

Союз писателей требует закрыть музей писателя, а все экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.

Вместо него предлагают обустроить музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года. Его заслуги, по мнению НСПУ, "очень весомы не только для Украины, но и для всего мира".

14 августа стало известно, что с фасада Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на бульваре Шевченко сняли мемориальную доску Михаилу Булгакову, об этом сообщил проект "Декоммунизация. Украина".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украине стартовала кампания по массовой дерусификации. В первую очередь речь о смене топонимов и демонтаже памятников российским деятелям.

В частности, в МукачевоНиколаевеУжгороде и Тернополе демонтировали памятники поэту Александру Пушкину. В Киеве сменили название театра Леси Украинки – из названия убрали "русскую драму".

В июне группа экспертов при Министерстве образования и науки, куда входят учителя школ, филологи, другие педагоги, приняла рекомендации для МОН изъять всех российских и белорусских авторов из школьной программы. Однако в МОН заявили, что в программе зарубежной литературы останутся произведения российских писателей, чье творчество или биография тесно связаны с Украиной.

Теги: Киев, Украина, декоммунизация, война России против Украины, Михаил Булгаков, музей, Андреевский спуск, Национальный союз писателей Украины
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