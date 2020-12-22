Минкульт Украины отменил онлайн-трансляцию соревнования министров по приготовлению борща. Победителями признали блюдо Ткаченко и Стефанишиной

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по техническим причинам онлайн-трансляции соревнования по приготовлению борща среди министров не будет. На странице опубликовали видео, в котором сообщили, что победители министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Онлайн-трансляцию соревнования украинских министров по приготовлению борща отменили по техническим причинам. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины на странице в Facebook.

"К сожалению, по техническим причинам онлайн-трансляции батла министров не будет. Но без паники. Борщи мы же сварим, попробуем и определим среди них победный. Кто станет его автором, вы узнаете в нашем видео политической кухни. Поэтому мы просим немного терпения", – говорится в сообщении.

Позже публикацию удалили со страницы ведомства.

Минкульт опубликовал видео, в котором шеф-повар, модератор Евгений Клопотенко попробовал борщи участников соревнования и заявил, что победили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Они приготовили борщ с вишнями.

Модератор добавил, что блюдо, которое приготовили министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, получает "приз зрительских и журналистских симпатий".

Накануне в министерстве сообщали, что четыре министра и одна вице-премьер приготовят борщ во время онлайн-трансляции.

Приготовление украинского борща в октябре обещали внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Журналистка The Washington Post Элли Кригер назвала борщ "синергией овощей, которая превращается в роскошную еду".