Здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища передадут в аренду Мемориальному центру "Бабий Яр"

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения Фото: president.gov.ua

В здании в рамках государственно-частного партнерства откроют музей жертв Бабьего Яра.

"Это важный шаг для дальнейшего развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат", – отметила исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова.

Историческое здание планируют будет "ключевым для понимания всей трагедии этого места".

"Мы проинвестируем только в архитектурное решение в течение следующих трех лет около €5 млн. Благодаря поддержке главы государства наша страна может достойно почтить память жертв, а также рассказать, как во времена Советского Союза память об этой трагедии пытались уничтожить", – сказал гендиректор Мемориального центра Макс Яковер.

К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.