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Здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища передадут в аренду Мемориальному центру "Бабий Яр"

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Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Фото: president.gov.ua

Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало передачу в аренду Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Киеве. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба мемориального центра.

В здании в рамках государственно-частного партнерства откроют музей жертв Бабьего Яра.

"Это важный шаг для дальнейшего развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат", – отметила исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова.

Историческое здание планируют будет "ключевым для понимания всей трагедии этого места".

"Мы проинвестируем только в архитектурное решение в течение следующих трех лет около 5 млн. Благодаря поддержке главы государства наша страна может достойно почтить память жертв, а также рассказать, как во времена Советского Союза память об этой трагедии пытались уничтожить", – сказал гендиректор Мемориального центра Макс Яковер.

К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Киев, Украина, Холокост, кладбище, мемориал, заповедник, Бабий Яр, музей, Министерство культуры и информационной политики
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