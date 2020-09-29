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Борислав Береза: Отсутствие борьбы со стихийной торговлей в Киеве подвергает киевлян физической опасности

26 сентября в Киеве на переходе от скоростного трамвая к Центральному железнодорожному вокзалу обвалился забор, и это произошло из-за стихийной торговли на столичном вокзале, где в течение многих лет стоят баррикады из хлама, заявил потенциальный кандидат в мэры Киева и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

Борислав Береза: Кто даст гарантии, что подобное не повторится снова?
Борислав Береза: Кто даст гарантии, что подобное не повторится снова?
Фото: 112.ua

Потенциальный кандидат в мэры Киева и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза заявил в Facebook, что при падении в столице ограждения на переходе от скоростного трамвая до Центрального железнодорожного вокзала никто не пострадал только по счастливой случайности. Он добавил, что это был наглядный пример, к каким последствиям приводит никем не контролируемая уличная торговля в столице.

"В субботу, 26 сентября, на переходе от скоростного трамвая к Центральному железнодорожному вокзалу обвалился забор, который отделяет пешеходную зону от путей городской электрички. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Однако кто даст гарантии, что подобное не повторится снова? Падение произошло именно из-за стихийной торговли на столичном вокзале, где в течение многих лет стоят баррикады из хлама. Хлам, который занимает километры свободного места", – заявил политик.

Береза подчеркнул, что противодействие стихийной торговле в Киеве –  это вопрос безопасности, так как часто самовольно установленные раскладки или МАФы находятся в переходах метро или на выходах из него, и в случае чрезвычайной ситуации могут мешать эвакуации. Политик добавил, что ликвидация стихийных рынков – это один из пунктов его программы как будущего кандидата в мэры Киева.

"Видим очередной пример, как местная власть дает свое разрешение на стихийную торговлю, не запрещая ее, но и поощряя всеми возможными способами, понимая, что подобное может привести к жертвам и катастрофам", – написал он.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5085288954830503

В понедельник, 28 сентября, Береза сообщил, что заболел COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции вместе с семьей. Политик добавил, что продолжит участвовать в предвыборной кампании, но теперь дистанционно.

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Эко Партии Березы" идет на выборы в Киевсовет.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Борислав Береза, политика, торговля, местные выборы, безопасность, Эко Партия Березы
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