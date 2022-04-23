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Киев отправил несколько десятков тысяч пасок для переселенцев и защитников – Кличко

Виталий Кличко: С особой благодарностью послала столица паски и сухпайки нашим защитникам на восток Украины
Виталий Кличко: С особой благодарностью послала столица паски и сухпайки нашим защитникам на восток Украины
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Из Киева отправлены десятки тысяч тонн пасок в восточные города Украины, которые страдают от обстрелов и принимают беженцев, а также для украинских воинов. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"В преддверии Пасхи 20 тысяч пасок доставлены для жителей Харькова. А также несколько тонн пасок и продуктов питания в Лозовую – для переселенцев из пострадавших городов Харьковской и Донецкой областей. С особой благодарностью послала столица паски и сухпайки нашим защитникам на восток Украины", – отметил Кличко.

По его словам, Киев отправил пасхальные угощения в ответ на обращение местной власти.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/538698114290518

Кличко также сообщал, что для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час с 23.00 субботы до 5.00 воскресенья. Богослужения в храмах ночью будут проходить в режиме онлайн-трансляции.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/538190554341274

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Христиане восточного обряда в этом году отмечают Пасху 24 апреля. В этот день исполнится два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху, заявил 19 апреля замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

18 апреля Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил о возможных провокациях российских оккупантов на Пасху в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призывал на Пасху не проводить ночные литургии в храмах южных и восточных регионов Украины. В ночь с 23-го на 24 апреля в Украине будет действовать комендантский час.

Теги: Виталий Кличко, Харьков, продукты, Харьковская область, Пасха, помощь, война России против Украины, Лозовая, паски
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