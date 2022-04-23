Киев отправил несколько десятков тысяч пасок для переселенцев и защитников – Кличко

Виталий Кличко: С особой благодарностью послала столица паски и сухпайки нашим защитникам на восток Украины Фото: Віталій Кличко / Facebook

"В преддверии Пасхи 20 тысяч пасок доставлены для жителей Харькова. А также несколько тонн пасок и продуктов питания в Лозовую – для переселенцев из пострадавших городов Харьковской и Донецкой областей. С особой благодарностью послала столица паски и сухпайки нашим защитникам на восток Украины", – отметил Кличко.

По его словам, Киев отправил пасхальные угощения в ответ на обращение местной власти.

Кличко также сообщал, что для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час с 23.00 субботы до 5.00 воскресенья. Богослужения в храмах ночью будут проходить в режиме онлайн-трансляции.

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