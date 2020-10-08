"Крещатик превратился в пародию". Борислав Береза заявил, что главная улица Киева – в запущенном состоянии

В Киеве на Крещатике разбита плитка, ступени и бордюры, а незаконные надстройки расположены "под самым носом" у КГГА, заявил кандидат в мэры столицы и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

Кандидат в мэры Киева и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза заявил, что состояние Крещатика похоже на пародию на главную киевскую улицу. Такое видео политик опубликовал 7 октября в своем YouTube.

"Главная улица Киева в запущенном состоянии. Разбита плитка, ступени, бордюры. Незаконные надстройки на Крещатике – под самым носом у КГГА. Крещатик, как и весь Киев, за последние годы превратился в пародию той улицы, которая раньше встречала гостей города и поражала своей красотой", – сказал политик.

Береза показал автостоянку, которая находится по адресу Крещатик, 5. По его словам, ранее здесь планировали строительство многоэтажного паркинга, которого не хватает в центре города, но площадка просто простаивает.

"Вместо паркинга здесь планируют строительство торгово-развлекательного центра с гостиницей", – сообщил он.

Политик считает, что и центральные улицы Киева, и весь город находятся в запущенном состоянии, а хаотичное строительство уродует столицу.

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.