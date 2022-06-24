Нацполиция в Киеве арестовала здание "Росатома"

Площадь здания, принадлежащего "Росатому" в Киеве, составляет почти 1000 м², а стоимость – 60 млн грн Фото: npu.gov.ua

Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива – акционерное общество, созданное указом президента РФ и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом", имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле. Его площадь составляет почти 1000 м², а стоимость – 60 млн грн.

Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Госреестр прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Правоохранители провели обыск в здании и на основании определения следователя судьи Печерского районного суда Киева наложили на недвижимость арест.

Сейчас решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).