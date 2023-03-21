Под Киевом работают саперы. В КГВА предупредили, что киевляне могут услышать звуки взрывов

В КГВА отметили, что на северной окраине города будут работать саперы.
"Сегодня в Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", – говорится в сообщении.
В КГВА также призвали жителей столицы в случае объявления воздушной тревоги идти в укрытие.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
На разминирование Украины, около 30% территории которой загрязнено взрывоопасными предметами, нужно около 10 лет, однако сроки могут быть больше, указали в ГСЧС 7 марта.