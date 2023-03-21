Под Киевом работают саперы. В КГВА предупредили, что киевляне могут услышать звуки взрывов

В КГВА отметили, что саперы будут работать на северной окраине города Фото: depositphotos.com

В КГВА отметили, что на северной окраине города будут работать саперы.

"Сегодня в Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", – говорится в сообщении.

В КГВА также призвали жителей столицы в случае объявления воздушной тревоги идти в укрытие.