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Под Киевом работают саперы. В КГВА предупредили, что киевляне могут услышать звуки взрывов

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В КГВА отметили, что саперы будут работать на северной окраине города
В КГВА отметили, что саперы будут работать на северной окраине города
Фото: depositphotos.com

Жители Киева в течение сегодняшнего дня могут услышать взрывы. Об этом в Telegram 21 марта сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

В КГВА отметили, что на северной окраине города будут работать саперы.

"Сегодня в Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", – говорится в сообщении.

В КГВА также призвали жителей столицы в случае объявления воздушной тревоги идти в укрытие.

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

На разминирование Украины, около 30% территории которой загрязнено взрывоопасными предметами, нужно около 10 лет, однако сроки могут быть больше, указали в ГСЧС 7 марта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, саперы, Вышгород, война России против Украины, разминирование, взрывы
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