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Попов: В Киеве необходимо вернуть муниципальную надбавку педагогам

Семь лет назад средняя зарплата учителей в столице превышала $500, а сейчас она уменьшилась на 20%, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Попов (слева): Классы в школах переполнены в них учатся до 40 детей в каждом
Попов (слева): Классы в школах переполнены – в них учатся до 40 детей в каждом
Фото: zagittya.com.uа

Проблема очередей в киевские школы должна быть решена уже к следующему учебному году, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, пишет сайт ОПЗЖ.

"Проблема мест в школах за последние шесть лет стала крайне острой. Нынешняя киевская власть вместо коммунальных школ открывает частные, но стоимость обучения в них недоступна для большинства киевских семей. А в коммунальные школы – огромные очереди. Притом что классы в школах переполнены – в них учатся до 40 детей в каждом", – сказал политик.

Он убежден, что деньги в бюджете столицы на это есть, но они используются неэффективно: ремонт одной из коммунальных школ в 2020 году обошелся почти в 500 млн. грн, а новую частную школу построили за 270 млн.

"Мы планируем вернуть программу "Столичный стандарт образования", работавшую в период моего руководства в КГГА. Она включает в себя строительство новых учебных заведений, оборудование школ современным оборудованием – интерактивными досками, проекторами, планшетами и интернетом. А также повышение зарплат учителям", – отметил Попов.

Политик считает, что в Киеве нужно доплачивать учителям из городского бюджета. Он рассказал, что семь лет назад средняя зарплата учителей превышала $500, а сейчас она уменьшилась на 20%.

"Качественная школа возможна только с хорошими учителями. Необходимо вернуть муниципальную надбавку педагогам, чтобы стимулировать их оставаться работать в киевских школах", – сказал Попов.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Александр Попов, школы
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