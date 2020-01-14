Прорыв трубы у Ocean Plaza в Киеве. Половину поврежденного участка заменили

Ремонт теплосети в районе торгового центра Ocean Plaza в Киеве будет продолжаться ночью, замене подлежит 23 м поврежденного трубопровода, сообщили в "Киевтеплоэнерго".

К вечеру 14 января сотрудники коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заменили половину поврежденного участка трубопровода в районе торгового центра Ocean Plaza. Об этом пресс-служба предприятия проинформировала в Facebook.

"За ночь и сегодняшний день работники "Киевтеплоэнерго" провели разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов. По состоянию на 18.00 уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м", – сказано в сообщении.

Ремонтные работы продолжатся ночью. В предприятии планируют завершить замену труб до утра 15 января, после чего начнется восстановление дорожного покрытия.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с термическими ожогами конечностей.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, "вода сошла самотеком".

Столичная полиция открыла производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Позже прокуратура изменила квалификацию на ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.