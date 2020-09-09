В Киеве взорвалась автоцистерна, есть погибший и пострадавший

По данным полиции Киева, во время взрыва автоцистерны при проведении сварочных работ смертельные травмы получил житель Херсонской области.

9 сентября на улице Вискозной в Киеве в результате взрыва во время сварочных работ погиб мужчина, еще одного госпитализировали. Об этом проинформировала столичная полиция.

"Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В итоге на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями", – говорится в сообщении.

Уголовное производство пока не открыто, правоохранители изучают обстоятельства трагедии, чтобы дать ей квалификацию согласно Уголовному кодексу Украины.

По данным УНН, погибший был сварщиком, который работал с цистерной для газа. Инцидент произошел на территории предприятия, которое занимается торговлей топливом.