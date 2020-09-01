В Ровенской области в гараже произошел взрыв, есть погибший

Взрыв в гараже в городе Радивилов Ровенской области прогремел во время сварочных работ с топливным баком грузового автомобиля.

31 августа в городе Радивилов Ровенской области в результате взрыва в гараже погиб 19-летний мужчина. Об этом проинформировала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В помещении одного из частных автогаражей во время сварочных работ топливного бака грузового автомобиля произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. (...) В результате взрыва получили травмы два человека 1968-го и 2001 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы в Радивиловскую центральную районную больницу. Мужчина 2001 года рождения скончался", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что разрушений смежных зданий и помещений не было.

В полиции Ровенской области рассказали, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (повлекшее тяжкие последствия нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавший 52-летний мужчина, по данным правоохранителей, является владельцем частного предприятия, на территории которого произошел взрыв. Он госпитализирован с предварительным диагнозом "перелом предплечья", угрозы его жизни нет.

Полиция намерена выяснить, на каком основании погибший находился на месте сварочных работ.