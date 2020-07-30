В Киеве зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19

Резкий суточный прирост новых больных COVID-19 в Киеве связан со вспышкой в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

В Киеве зарегистрирован антирекорд за все время эпидемии коронавируса – 29 июля выявили 199 новых случаев. Об этом сегодня в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, две девочки – семи и 16 лет, 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет и трое мальчиков – от трех до 12 лет.

"Такое число больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания", – отметил Кличко.

Госпитализированы за указанный период 19 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Набильшее число новых случаев зарегистрировано в Соломенском районе (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах (по 14 случаев).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 132 человека умерли, 2877 выздоровели.

По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794, 1673 из них умерли, 38 154 выздоровели.