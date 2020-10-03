Верещук: Зеленский заверил меня: "Я тебя не сливаю, не хочу, чтобы ты проиграла"

По словам нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, ей неоднократно говорили, что она технический кандидат и президент Украины Владимир Зеленский ее сливает, но сам президент заверил депутатку, что это не так. Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Верещук: Зеленский мне сказал: "Я очень хочу, чтобы были изменения в Киеве. И я в тебя верю. И это главное" Фото: Ірина Верещук / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уверял нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры Киева Ирину Верещук, что хочет ее победы на выборах. Об этом сама Верещук рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По словам Верещук, ей неоднократно говорили, что она технический кандидат и Зеленский ее сливает, но сам президент заверил депутатку, что это не так.

"Он мне сказал: "Я тебя не сливаю, я не хочу, чтобы ты проиграла. Я очень хочу, чтобы были изменения в Киеве. И я в тебя верю. И это главное. Уже как получится – будем работать, будем стараться". Понятно, что есть окружение, понятно, что [мэр Киева Виталий] Кличко и его камарилья, извините за такое выражение, не спит. Они ищут пути, они договариваются, они пытаются кому-то заплатить, кого-то напугать, шантажировать, "вместе будем делить потоки", – подчеркнула она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью