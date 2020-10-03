Верещук: Зеленский заверил меня: "Я тебя не сливаю, не хочу, чтобы ты проиграла"

Президент Украины Владимир Зеленский уверял нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры Киева Ирину Верещук, что хочет ее победы на выборах. Об этом сама Верещук рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
По словам Верещук, ей неоднократно говорили, что она технический кандидат и Зеленский ее сливает, но сам президент заверил депутатку, что это не так.
"Он мне сказал: "Я тебя не сливаю, я не хочу, чтобы ты проиграла. Я очень хочу, чтобы были изменения в Киеве. И я в тебя верю. И это главное. Уже как получится – будем работать, будем стараться". Понятно, что есть окружение, понятно, что [мэр Киева Виталий] Кличко и его камарилья, извините за такое выражение, не спит. Они ищут пути, они договариваются, они пытаются кому-то заплатить, кого-то напугать, шантажировать, "вместе будем делить потоки", – подчеркнула она.
Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
На должность мэра Киева претендуют 20 кандидатов.