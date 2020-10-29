Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло

Один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области умер в больнице. Об этом пишет местное издание 057.ua, ссылаясь на данные пресс-службы Харьковского городского совета.
Умершему мужчине был 61 год. Он получил ожоги до 80% тела. Кроме ожогов у него были и другие травмы, в том числе переломы.
Еще двое пострадавших находятся в реанимации. Один находится в отделении политравмы, второй – в ожоговом отделении. Также в ожоговом находятся еще четверо пострадавших, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Они получили ожоги 20–50% тела, в том числе дыхательных путей. Еще один человек находится в травматологии.
Взрыв на станции произошел 28 октября. Возгорание, возникшее после взрыва, ликвидировали. Сперва сообщалось о гибели двух человек. Также полиция сообщила о девяти пострадавших, а Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям – о восьми. Полиция начала расследование.