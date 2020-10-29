Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло

В больнице умер 61-летний мужчина, который в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области получил ожоги до 80% тела.

Один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области умер в больнице. Об этом пишет местное издание 057.ua, ссылаясь на данные пресс-службы Харьковского городского совета.

Умершему мужчине был 61 год. Он получил ожоги до 80% тела. Кроме ожогов у него были и другие травмы, в том числе переломы.

Еще двое пострадавших находятся в реанимации. Один находится в отделении политравмы, второй – в ожоговом отделении. Также в ожоговом находятся еще четверо пострадавших, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Они получили ожоги 20–50% тела, в том числе дыхательных путей. Еще один человек находится в травматологии.