ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело "Радомишльської варти". Адвокаты подают жалобу в ГБР на действия прокурора и следователя

Юрий Радзиевский: Мы будем использовать все законные методы для возвращения его рассмотрения в правовое русло
Юрий Радзиевский: Мы будем использовать все законные методы для возвращения его рассмотрения в правовое русло
Фото: Асоціація адвокатів України (ААУ) / Ukrainian Advocates' Association (UAA) / Facebook

Прокуратура и следствие необоснованно обвиняют начальника штаба "Радомишльської варти" Виктора Ильченко в убийстве несовершеннолетнего в марте 2022 года в Радомышле Житомирской области, заявил адвокат Юрий Радзиевский в колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина". В отношении действий прокурора и следователя адвокаты Ильченко готовят заявление в Государственное бюро расследований, сообщил он.

"В начале войны в городке Радомышль на Житомирщине произошла трагедия. Жительница города приняла за диверсантов двух подростков, игравших "в войнушки", и вызвала местных самооборонцев. В результате из-за ужасного недоразумения один ребенок погиб, а другой получил огнестрельное ранение. История приобрела резонанс, потому что погиб несовершеннолетний. И именно это, похоже, мешает следствию и прокуратуре объективно расследовать обстоятельства дела, чтобы не вызвать огонь общественного осуждения. С таким же подходом могут сталкиваться фигуранты и других дел по всей Украине", – считает юрист. 

По его словам, начальник штаба "Радомишльської варти" Виктор Ильченко и ее боец Александр Юрко по вызову местной жительницы вошли в ее двор и увидели силуэты в военной форме, которые начали бежать.

"Самооборонцы окрикнули неизвестных, но те не реагировали. Юрко начал стрелять очередями в сторону кустов, а Ильченко стал стрелять вверх одиночными выстрелами. Когда подошли поближе, то обнаружили тело одного из парней и раненого другого. Юрко начал оказывать раненому помощь, а Ильченко – вызвал скорую и полицию. Местные СМИ выяснили, что погибший парень носил камуфляжную куртку деда, потому что у него было немного одежды, семья только приехала из Киева. Автомат был явно игрушечным, а значит, мол, его невозможно было принять за оружие оккупантов. Трагедию по полной программе "отработали" и российские пропагандистские медиа, чтобы создать образ "зверей" из бойцов самообороны, расстреливающих детей", – подчеркнул Радзиевский.

Адвокат сообщил, что подозреваемые четвертый месяц находятся под стражей без права внесения залога по подозрению в умышленном убийстве одного несовершеннолетнего и покушении на убийство другого.

"Гибель ребенка от пули во время войны, да еще и от рук "своих" – непоправимая трагедия. Но должен ли резонанс этого дела перевешивать необходимость его объективного расследования? Несколько фактов подтверждают, что речь идет именно о таком развитии событий. По мнению защиты, обвинения в умышленном убийстве абсурдны, ведь, прежде всего, для такого обвинения нужен умысел. То есть бойцы якобы должны были понимать, что перед ними дети, и при этом сознательно желать лишить их жизни. Можно ли говорить о желании намеренно убить двоих детей, когда бойцы прибыли по вызову по поводу диверсантов? Версия следствия не выдерживает критики: якобы подозреваемые решили убить несовершеннолетних, потому что те не выполнили команду остановиться. При этом в материалах дела не дана надлежащая оценка обстоятельствам, что событие произошло в условиях военного положения, что в нескольких километрах находились российские войска, что в городе Радомышль действовали вражеские ДРГ, пострадавшие были одеты в камуфляжную форму и имели при себе игрушечное оружие. Не упоминается и о причине появления подозреваемых на месте происшествия – а именно сообщения о вражеской ДРГ", – перечислил юрист.

Он акцентировал внимание на том, что второй подросток не погиб потому, что ему оказал медицинскую помощь именно тот, кого обвиняют в покушении на убийство. Ильченко, как утверждает адвокат, вообще не стрелял в сторону детей, а производил выстрелы только вверх.

"В процессе расследования, следствие и прокуратура пытаются закрутить гайки и теперь выдвигают самооборонцам обвинения в незаконном хранении оружия. В то время как в начале войны наличие этого оружия, вероятно, могло спасти десятки жизней. Такие действия правоохранителей и сами являются преступлением, ведь речь идет о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного", – написал юрист.

Радзиевский считает, что для обвинения в умышленном убийстве нет оснований, а следствие превышает свои полномочия и проявляет некомпетентность. Первой причиной он считает слишком большой резонанс вокруг дела, второй – желание правоохранителей поставить под свой контроль добровольческие вооруженные формирования.

"Как защитники подозреваемых по этому делу, мы, конечно, будем использовать все законные методы для возвращения его рассмотрения в правовое русло. В частности, обратим внимание Государственного бюро расследований на совершение правоохранителями преступления – привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного. Однако, можно ли гарантировать, что завтра аналогичная история не будет повторяться с другими добровольцами в других регионах? Дальнейшее развитие событий по этому делу станет показательным: сможет ли резонанс "передавить" объективную реальность военного времени. И действительно ли граница между героем и убийцей настолько тонкая и незаметная", – подытожил адвокат. 

Контекст:

Трагедия произошла 7 марта, убитый подросток – Даниил Бельченко 2009 года рождения, писало Житомирской интернет-издание "Суббота". Подозреваемых взяли под стражу, 5 мая суд продлил арест еще на три месяца. 

Теги: оружие, убийство, Житомирская область, юрист, правоохранители, расследование, преступление, Государственное бюро расследований, пострадавшие, обвинение, подозрение, адвокат, подростки, суд, ГБР, Радомышль, Юрий Радзиевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (92551)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (85118)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73502)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (46757)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37245)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32359)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31073)
8
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники (28093)
 
 
 
 