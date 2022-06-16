Дело "Радомишльської варти". Адвокаты подают жалобу в ГБР на действия прокурора и следователя

"В начале войны в городке Радомышль на Житомирщине произошла трагедия. Жительница города приняла за диверсантов двух подростков, игравших "в войнушки", и вызвала местных самооборонцев. В результате из-за ужасного недоразумения один ребенок погиб, а другой получил огнестрельное ранение. История приобрела резонанс, потому что погиб несовершеннолетний. И именно это, похоже, мешает следствию и прокуратуре объективно расследовать обстоятельства дела, чтобы не вызвать огонь общественного осуждения. С таким же подходом могут сталкиваться фигуранты и других дел по всей Украине", – считает юрист.

По его словам, начальник штаба "Радомишльської варти" Виктор Ильченко и ее боец Александр Юрко по вызову местной жительницы вошли в ее двор и увидели силуэты в военной форме, которые начали бежать.

"Самооборонцы окрикнули неизвестных, но те не реагировали. Юрко начал стрелять очередями в сторону кустов, а Ильченко стал стрелять вверх одиночными выстрелами. Когда подошли поближе, то обнаружили тело одного из парней и раненого другого. Юрко начал оказывать раненому помощь, а Ильченко – вызвал скорую и полицию. Местные СМИ выяснили, что погибший парень носил камуфляжную куртку деда, потому что у него было немного одежды, семья только приехала из Киева. Автомат был явно игрушечным, а значит, мол, его невозможно было принять за оружие оккупантов. Трагедию по полной программе "отработали" и российские пропагандистские медиа, чтобы создать образ "зверей" из бойцов самообороны, расстреливающих детей", – подчеркнул Радзиевский.

Адвокат сообщил, что подозреваемые четвертый месяц находятся под стражей без права внесения залога по подозрению в умышленном убийстве одного несовершеннолетнего и покушении на убийство другого.

"Гибель ребенка от пули во время войны, да еще и от рук "своих" – непоправимая трагедия. Но должен ли резонанс этого дела перевешивать необходимость его объективного расследования? Несколько фактов подтверждают, что речь идет именно о таком развитии событий. По мнению защиты, обвинения в умышленном убийстве абсурдны, ведь, прежде всего, для такого обвинения нужен умысел. То есть бойцы якобы должны были понимать, что перед ними дети, и при этом сознательно желать лишить их жизни. Можно ли говорить о желании намеренно убить двоих детей, когда бойцы прибыли по вызову по поводу диверсантов? Версия следствия не выдерживает критики: якобы подозреваемые решили убить несовершеннолетних, потому что те не выполнили команду остановиться. При этом в материалах дела не дана надлежащая оценка обстоятельствам, что событие произошло в условиях военного положения, что в нескольких километрах находились российские войска, что в городе Радомышль действовали вражеские ДРГ, пострадавшие были одеты в камуфляжную форму и имели при себе игрушечное оружие. Не упоминается и о причине появления подозреваемых на месте происшествия – а именно сообщения о вражеской ДРГ", – перечислил юрист.

Он акцентировал внимание на том, что второй подросток не погиб потому, что ему оказал медицинскую помощь именно тот, кого обвиняют в покушении на убийство. Ильченко, как утверждает адвокат, вообще не стрелял в сторону детей, а производил выстрелы только вверх.

"В процессе расследования, следствие и прокуратура пытаются закрутить гайки и теперь выдвигают самооборонцам обвинения в незаконном хранении оружия. В то время как в начале войны наличие этого оружия, вероятно, могло спасти десятки жизней. Такие действия правоохранителей и сами являются преступлением, ведь речь идет о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного", – написал юрист.

Радзиевский считает, что для обвинения в умышленном убийстве нет оснований, а следствие превышает свои полномочия и проявляет некомпетентность. Первой причиной он считает слишком большой резонанс вокруг дела, второй – желание правоохранителей поставить под свой контроль добровольческие вооруженные формирования.

"Как защитники подозреваемых по этому делу, мы, конечно, будем использовать все законные методы для возвращения его рассмотрения в правовое русло. В частности, обратим внимание Государственного бюро расследований на совершение правоохранителями преступления – привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного. Однако, можно ли гарантировать, что завтра аналогичная история не будет повторяться с другими добровольцами в других регионах? Дальнейшее развитие событий по этому делу станет показательным: сможет ли резонанс "передавить" объективную реальность военного времени. И действительно ли граница между героем и убийцей настолько тонкая и незаметная", – подытожил адвокат.