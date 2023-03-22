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Экс-главе Фонда госимущества Украины сообщили о подозрении в деле о завладении 500 млн грн госсредств – САП

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Журналисты находили Сенниченко во Франции
Журналисты находили Сенниченко во Франции
Фото: Фонд державного майна України / Facebook

Бывший председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко стал подозреваемым в уголовном производстве, открытом в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий. Об этом 22 марта проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"22 марта [...] детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019–2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что среди пострадавших – химическое предприятие АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Кроме экс-главы ФГИУ, о подозрении также сообщили (должности САП указала "на момент совершения преступления"):

  • соорганизатору преступления – приближенному к главе ФГИУ лицу;
  • советнику экс-председателя фонда;
  • двум бывшим и.о. директора Одесского припортового завода;
  • и.о. главы Объединенной горно-химической компании;
  • двум собственникам ООО, которое выиграло аукциона на ОПЗ;
  • двум лицам – соучастникам преступления.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ "вопреки интересам государства создал преступную организацию", целью которой было "установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства".

"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, предоставление услуг и так далее, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, но позволявших неправомерно обогатиться преступникам", – объяснили в САП.

Следствие выяснило, что члены преступной организации контролировали госпредприятия через людей, которые не были сотрудниками этих предприятий.

В частности, под их контролем ОПЗ занимался переработкой давальческого сырья по заниженным ценам, в результате чего с мая 2020 года по октябрь 2021 года завод получил убытки на сумму почти 391 млн грн.

В свою очередь на ОГХК в результате отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости были получены убытки на сумму более 118 млн грн.

"Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более чем 500 млн грн", – подчеркнули в специализированной прокуратуре.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02LdJpNpCu1Ds8cqMAhWYZ5id1rqNYbnpbgGrz1mPbr2Mvd7NoYPBLbHoapwPdezXdl

В САП не указали фамилий подозреваемых, но в период с сентября 2019 года по февраль 2022 года Фонд госимущества Украины возглавлял Дмитрий Сенниченко.

В октябре 2022 года "Украинская правда" сообщала, что Сенниченко находится за границей Украины, на Лазурном побережье Франции.

Контекст:

В январе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины во время передачи $50 тыс. задержало ряд лиц, которые, по данным следствия, предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного человека на должность директора Одесского припортового завода. Задержанные якобы планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: экономика, прокуратура, следствие, Фонд госимущества, антикоррупционное бюро, убытки, Одесский припортовый завод, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, имущество, Дмитрий Сенниченко, госимущество, Объединенная горно-химическая компания
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