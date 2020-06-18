ГБР передало в суд обвинительный акт по делу полицейского из Каховки, который был свидетелем убийства

Полицейский из Каховки стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину, и скрыл это преступление, сообщает Государственное бюро расследований.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы Фото: depositphotos.com

Государственное бюро расследований сообщило о передаче в суд обвинительного акта в отношении бывшего работника Каховского отдела полиции в Херсонской области, который обвиняется в сокрытии убийства.

Следствие установило, что во время празднования Нового года полицейский стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину. При этом полицейский без какого-либо принуждения согласился скрыть это преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который был у погибшего, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своему товарищу.

В ГБР отметили, что из-за этого правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию – убийство с целью самозащиты.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы.

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области 20 января отправил на два месяца под ночной домашний арест бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного. Его подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление – убийство жителя Каховки Херсонской области Владимира Чебукина. Основной подозреваемый – Юрий Кашник.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщала, что "план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны" был разработан сразу после смертельных выстрелов в сторону погибшего.

Портной праздновал Новый год в компании Кашника (ранее служившего оперуполномоченным полиции) и его жены, бывшей супруги Чебукина.

Изначально в полиции сообщали, что утром 1 января Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и "вызвал для разговора" ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен, через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал Кашника, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток.

Портного сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, 13 января в полиции сообщили, что этот правоохранитель и еще двое его коллег уволены.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.

6 января в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что группа прокуроров офиса будет руководить расследованием убийства в Каховке и осуществлять надзор за состоянием уголовного производства.