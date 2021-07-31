"Исполнял трюки". В Ивано-Франковской области очевидцы рассказали о крушении самолета и действиях пилота

"Летать в тот день он начал уже около 10.00. Сначала исполнял трюки над речкой Прут. Видела, что делает "бочку", "мертвую петлю". Потом первый раз пролетел очень низко прямо над жилыми домами. Я еще возмутилась, что снова самолет носится над нашими крышами. Потом смотрю – он делает свои трюки, самолет выровнялся, пролетел горизонтально, перевернулся и резко пошел вниз. Через пару секунд раздался первый взрыв, а через две минуты – второй", – рассказала очевидец крушения Людмила Непийвода.

Жители Шепаровцев утверждают, что владельцы расположенных возле аэродрома домов просили летчика не летать над их крышами, но тот поступал по-своему.

По данным "Обозревателя", дом, на который упал самолет, став причиной пожара, только недавно отремонтировали после поджога.