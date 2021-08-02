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ПРОИСШЕСТВИЯ

Крушение самолета в Прикарпатье. Родственники пилота считают, что аварию подстроили, говорят, он получал угрозы

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Легкомоторный самолет Табанюка упал на жилой дом 28 июля, погиб сам летчик и еще три человека
Легкомоторный самолет Табанюка упал на жилой дом 28 июля, погиб сам летчик и еще три человека
Фото: if.dsns.gov.ua

Родственники погибшего в авиакатастрофе в Ивано-Франковской области украинского пилота Игоря Табанюка считают гибель летчика заказным убийством, сообщает ТСН.

В сюжете говорится, что коллеги и родственники Табанюка несколько раз пересмотрели видео падения самолета. Один из них говорит: "Высота не была критическая. То есть на той высоте можно было исправить ошибки. [Табанюк] бы такие ошибки исправил. Если бы это было в его руках". 

Другой собеседник ТСН обратил внимание, что Табанюк не воспользовался спасательной системой.

"Значит, все шло нормально. И буквально за несколько секунд могло что-то произойти – или пассажир как-то не так себя повел, может, пассажиру стало плохо, может что-то с данным оборудованием", – сказал коллега летчика. 

Президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов считает, что самолет "однозначно был в исправном состоянии". 

"Игорь Петрович на здоровье не жаловался никогда – бывший военный летчик. К этому тоже вопросов нет. То есть могло быть что-то на борту с чем-то связано. С блокировкой управления", – предположил он. 

Родственники Табанюка уверены, что аварию подстроили. Причина – аэропорт в Коломые. Его, по словам родных, у летчика хотели отобрать. Табанюк получал угрозы и хотел вывезти семью из Коломыи. 

"В понедельник он заявил следователю и моей матери: если в ближайшее время что-то случится, то есть (он назвал фамилии) виновные и причастные к этому люди. Второе: после прилета на аэродром я не обнаружил на камерах видеонаблюдения никаких видеозаписей. Это большое подозрение для меня. Я написал заявление в полицию", – сообщил сын пилота Игорь Табанюк.

Похороны летчика прошли 31 июля, сообщает Dzerkalo.media.

Контекст:

Днем 28 июля на частный жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Четыре человека, находившихся в самолете, погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать, сообщили в полиции.

В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Табанюк – и трое пассажиров, граждан США и Великобритании, студентов иешивы (еврейского религиозного учебного заведения) в Иерусалиме.

Очевидцы рассказали, что в день крушения самолета Табанюк исполнял фигуры высшего пилотажа и летал низко над домами

Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы согласно ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины и назначила ряд экспертиз.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, авиакатастрофа, крушение, Коломыя, пилот
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