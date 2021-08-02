Крушение самолета в Прикарпатье. Родственники пилота считают, что аварию подстроили, говорят, он получал угрозы

Легкомоторный самолет Табанюка упал на жилой дом 28 июля, погиб сам летчик и еще три человека Фото: if.dsns.gov.ua

В сюжете говорится, что коллеги и родственники Табанюка несколько раз пересмотрели видео падения самолета. Один из них говорит: "Высота не была критическая. То есть на той высоте можно было исправить ошибки. [Табанюк] бы такие ошибки исправил. Если бы это было в его руках".

Другой собеседник ТСН обратил внимание, что Табанюк не воспользовался спасательной системой.

"Значит, все шло нормально. И буквально за несколько секунд могло что-то произойти – или пассажир как-то не так себя повел, может, пассажиру стало плохо, может что-то с данным оборудованием", – сказал коллега летчика.

Президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов считает, что самолет "однозначно был в исправном состоянии".

"Игорь Петрович на здоровье не жаловался никогда – бывший военный летчик. К этому тоже вопросов нет. То есть могло быть что-то на борту с чем-то связано. С блокировкой управления", – предположил он.

Родственники Табанюка уверены, что аварию подстроили. Причина – аэропорт в Коломые. Его, по словам родных, у летчика хотели отобрать. Табанюк получал угрозы и хотел вывезти семью из Коломыи.

"В понедельник он заявил следователю и моей матери: если в ближайшее время что-то случится, то есть (он назвал фамилии) виновные и причастные к этому люди. Второе: после прилета на аэродром я не обнаружил на камерах видеонаблюдения никаких видеозаписей. Это большое подозрение для меня. Я написал заявление в полицию", – сообщил сын пилота Игорь Табанюк.

Похороны летчика прошли 31 июля, сообщает Dzerkalo.media.