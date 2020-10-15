Курсант, переживший авиакатастрофу Ан-26, рассказал, продолжит ли обучение по специальности

Курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеславу Золочевскому – единственному, кто пережил крушение самолета Ан-26 в Харьковской области, – вручили медаль “За воинскую службу Украине”.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский – единственный, кто пережил крушение самолета Ан-26 в Харьковской области, – сообщил, что планирует продолжить обучение по выбранной специальности. Об этом 15 октября он рассказал "АрмияInform".

“Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу”, – сказал Золочевский.

Курсант находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, говорится в сообщении.

По информации агенства, Золочевскому вручили медаль “За воинскую службу Украине”. Награду передал глава военного вуза, генерал-майор Александр Туринский. Он поздравил курсанта и пожелал ему здоровья и скорейшего возвращения в учебное заведение.

В интервью после авиакатастрофы Золочевский сообщил журналистам программы ТСН, которая выходит на телеканале "1+1", что не решил, останется ли учиться дальше.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственный, кто выжил, – курсант Золочевский.