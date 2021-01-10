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"Лубныгаз" просит проверить экс-нардепа Мосийчука на причастность к взрыву на газопроводе в Полтавской области

В АО "Лубныгаз" заявили, что бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил в соцсети о возможной диверсии на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" раньше, чем "Укртрансгаз" и Госслужба безопасности Украины проформировали о факте аварии. Мосийчук опровергает свою причастность к диверсии.

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Взрыв на газопроводе в Полтавской области произошел 9 января
Взрыв на газопроводе в Полтавской области произошел 9 января
Фото: depositphotos.com

АО "Лубныгаз" просит проверить бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". Об этом пресс-служба компании написала 10 января в Facebook.

"Мосийчук на своей странице в Фейсбук первым сообщил о том, что взрыв – направленная диверсия, и обвинил своего оппонента, предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС проинформировали о факте аварии, не говоря уже о возможных причинах. Как Мосийчук может заявлять о диверсии как причине аварии ранее ГСЧС и "Укртрансгаза"? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?" – сказано в сообщении.

В компании отметили, что у Мосийчука есть судимости за терроризм и хулиганство.

"АО "Лубныгаз" впервые публично заявило о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука 3 июля 2017 года. Ситуация сейчас повторяется: Мосийчук снова оказывает давление на "Лубныгаз", применяя откровенную ложь, личные угрозы и массовую травлю", – подчеркнули в релизе.

В АО считают, что у Мосийчука есть "мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить "Лубныгаз" и захватить предприятие". Поэтому компания просит СБУ, прокуратуру и Нацполицию проверить экс-нардепа на возможную причастность к взрыву.

https://www.facebook.com/lubnygaz/posts/255958685883938

Мосийчук в ответ на обвинения "Лубнагаз" заявил в комментарии AP News, что о взрыве узнал от своего брата, который живет в Лубнах.

"Обвиняя меня, "Лубныгаз" пытается прикрыть собственные преступления. Например, врезки к газопроводу, через которые воруют газ и газолин и продают на нелегальных заправках. А еще я активно поддерживаю земляков из Лубен, которые борются с произволом "Лубныгаз", который отрезает газ всем, кто меняет фирму-поставщика, а еще установил самые большие в Украине тарифы на потребление газа", – сказал Мосийчук.

Он отметил, что в компании знают, что он поддерживает жителей Полтавской области, которые в знак протеста против повышения тарифов заблокировали трассу Киев – Харьков в поселке Чутово.

9 января в нескольких километрах от города Лубны прозошел взрыв и пожар на участке магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". В результате взрыва часть Лубенского района Полтавской области осталась без газа из-за разгерметизации газопровода, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оператор ГТС Украины назвал диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

10 января газоснабжение восстановили во всех 17 населенных пунктах Лубенского района, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Теги: СБУ, Украина, взрыв, ГСЧС, авария, Укртрансгаз, Полтавская область, газопровод, Игорь Мосийчук, Нацполиция
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