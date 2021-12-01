Львовский антивакцинатор Стахив вышел из СИЗО под залог

"Остапа Стахива отпустили под залог сразу после проверки, что деньги зачислены на счет учреждения. Поскольку Остап Стахив вышел под залог, он будет ночевать дома. В течение этого периода он будет приходить ежедневно на процедуры, отбывать их и уходить домой", – сказал он.

30 ноября суд назначил Стахиву принудительную психиатрическую экспертизу, которая должна проводиться во Львовской областной психбольнице в течение 30 дней. Прокурор заявлял, что следствие будет объявлять обстоятельства, "при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым".

Стахив и его адвокат выступали против назначения экспертизы.

Адвокат заявлял, что деньги на внесение залога за подозреваемого собрали его сторонники.