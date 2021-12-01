Львовский антивакцинатор Стахив вышел из СИЗО под залог

"Остапа Стахива отпустили под залог сразу после проверки, что деньги зачислены на счет учреждения. Поскольку Остап Стахив вышел под залог, он будет ночевать дома. В течение этого периода он будет приходить ежедневно на процедуры, отбывать их и уходить домой", – сказал он.
30 ноября суд назначил Стахиву принудительную психиатрическую экспертизу, которая должна проводиться во Львовской областной психбольнице в течение 30 дней. Прокурор заявлял, что следствие будет объявлять обстоятельства, "при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым".
Стахив и его адвокат выступали против назначения экспертизы.
Адвокат заявлял, что деньги на внесение залога за подозреваемого собрали его сторонники.
Как пишет Zaxid.net, Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.
9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от "Голоса" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.
16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
19 ноября Стахива арестовали на 60 дней с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн.
24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт "Единой России". В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.