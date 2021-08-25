Мужчине, который угрожал взрывом во время парада на День Независимости Украины, сообщили о подозрении

"Утром 22 августа под время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений позвонил на горячую линию "1551". Во время разговора с оператором мужчина сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины", – сообщили в прокуратуре.
Подозреваемого задержали. Оружия или взрывчатки у него не нашли.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Он арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
24 августа Украина отметила 30-летие независимости.
На Майдане Незалежности состоялся парад – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія". Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.